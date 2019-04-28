Президент UFC Дана Уайт раскритиковал российскиого бойца Дмитрия Смолякова, который уступил Грегу Харди.

По словам Уайта, он не может сказать, что ему понравился этот бой. Уайт заметил, что если бы он был обычным фанатом смешанных единоборств, то задался бы вопросом, «кто те чёртовы девять парней, которых побил Смоляков?» Президенту UFC бы хотелось посмотреть на тех бойцов, которых он победил.

«Я не хочу отбирать лавры победы у Харди, он подошёл к турниру в отличной форме и сделал то, что и должен был, но это не поменяет подхода к подбору соперника для Грега к следующему бою. Понимаете, у Смолякова девять побед в ММА, но я хочу увидеть тех ребят, которых он побил. Возможно, они даже находятся в этой комнате», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира.

Напомним, во Флориде прошел турнир UFC. В рамках основного карда российский боец Дмитрий Смоляков уступил в первом раунде техническим нокаутом американцу Грегу Харди. Для него это поражение стало третьим в UFC. Харди одержал дебютную победу в UFC и пятую в карьере.