В матче 36-го тура английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» дома сыграл вничью с лондонским «Челси» со счетом 1:1.

В составе манкунианцев отличиться сумел Хуан Мата с передачи Люка Шоу на 11-й минуте. У лондонцев забить удалось Маркосу Алонсо на 43-й минуте встречи.

После 36 матчей команда Маурицио Сарри располагается на четвертом месте, набрав 68 очков. От идущего третьим «Тоттенхэма» синих отделяет два балла.

Подопечные Уле-Гуннара Сульшера идут на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 65 очков.

Следующий матч «Манчестер Юнайтед» проведет 5 мая дома против «Хаддерсфилда», «Челси» в этот же день встретится дома с «Уотфордом».

Отметим, 2 мая лондонскому клубу предстоит игра в полуфинале Лиги Европы против «Айнтрахта».