В матче 26-го тура российской премьер-лиги «Краснодар» на домашнем стадионе одержал победу над московским ЦСКА со счетом 2:0.

В составе южан по мячу забили Даниил Уткин с передачи Ивана Игнатьева на 7-й минуте и Дмитрий Стоцкий с передачи Вандерсона на 55-й минуте встречи.

Отметим, на 88-й минуте за вторую желтую карточку был удален Никола Влашич.

После 26 матчей команда Мурада Мусаева занимает третье место, набрав 46 очков и отставая от идущего вторым «Локомотива» на три балла. ЦСКА занимает четвертую позицию в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 44 очка.

Следующий матч «Краснодар» проведет 5 мая против «Ростова» на выезде, подопечные Виктора Гончаренко в этот же день примут московское «Динамо».