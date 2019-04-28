Ученики тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе продемонстрировали свои номера на телешоу «Ледниковый период. Дети».

Николай Колесников выступил под музыку из фильма «Пианист» и удостоился похвалы тренера Алексея Мишина и экс-фигуристки Аделины Сотниковой, которая заявила, что Колесников катался «как Бог».

Всеволод Князев катался под песню Элвиса Пресли из фильма «3000 миль до Грейсленда». Его также похвалило жюри, однако Татьяна Тарасова не оценило аксель юного фигуриста.

Напомним, ранее 10-летний Николай Колесников прошел в следующий этап телешоу, идеально выполнив свою программу со сложным техническим набором – тройными лутцем, тулупом, флипом и риттбергером. В итоге фигурист стал членом команды Ильи Авербуха. 12-летний Всеволод Князев попал в группу к Роману Костомарову.