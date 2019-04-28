В воскресенье, 28 апреля, состоялись две встречи в рамках 31-го тура немецкой Бундеслиги.

«Хоффенхайм» дома уступил «Вольфсбургу» со счетом 1:4. Единственный мяч в составе хозяев забил Адам Салаи на 9-й минуте. У «волков» дубль оформил Вут Вегхорст на 69-й и 88-й минутах, еще по голу забили Виллиам на 41-й минуте и Махимилиан Арнольд на 85-й минуте.

«Вольфсбург» набрал 49 очков и поднялся на восьмое место, «Хоффенхайм» идет на седьмой строчке в таблице.

«Бавария» на выезде сыграла вничью с «Нюрнбергом» со счетом 1:1. У мюнхенцев отличился Серж Гнабри на 75-й минуте, в составе хозяев забил Матеус Перейра на 48-й минуте.

После 31 матча «Бавария» лидирует в Бундеслиге, имея в активе 71 очко. «Нюрнберг» идет на предпоследнем месте в таблице, набрав 19 баллов.