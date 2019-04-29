Хореограф Илья Авербух поделился мнением о противостоянии Медведевой и Загитовой.

По словам Авербуха, если бы соцсети раньше были бы так же развиты, как сейчас, то во времена Плющенко и Ягудина накал был бы не меньше, потому что ситуации очень похожи: они оба соревновались у Мишина, а потом Ягудин ушёл к другому тренеру.

«В какой-то степени эта шумиха даже на пользу. Женя Медведева проиграла Олимпийские игры и вообще в этом сезоне всё проигрывала. Но остаётся в топе новостей. Во многом благодаря этому интересу. В прошлые времена о человеке, который проигрывал два сезона, уже забыли бы», — сказал Авербух, слова которого приводит «Деловой Петербург».

Ранее Илья Авербух поделился мнением по поводу того, будет ли Евгения Медведева разучивать четверные прыжки. Специалист отметил, что реализовать эту затею будет непросто.