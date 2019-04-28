В городе Сан-Хосе стартовал второй матчи серии плей-офф четвертьфинала Кубка Стэнли между местной командой «Сан-Хосе Шаркс» и «Колорадо Эвеланш».

В первом матче серии «Сан-Хосе» переиграл «Колорадо» со счетом 5:2.

Ранее в Кубке Стэнли «Колорадо» выбил победителя западной конференции «Калгари Флеймс». Команда Семена Варламова первый матч проиграла, однако затем одержала четыре победы подряд и прошла в следующий раунд Кубка Стэнли. Сам Варламов пока в плей-офф не играл: тренер «Эвеланш» сделал выбор в пользу немецкого голкипера Филиппа Грубауэра.

«Сан-Хосе» в длинном семиматчевом противостоянии оказался сильнее «Вегас Голден Найтс» Никиты Гусева. У «Колорадо» было на несколько дней больше, чтобы подготовиться к четвертьфиналу. Все три игры регулярного чемпионата в этом сезоне оставались за «Шаркс».