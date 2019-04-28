Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри поделился мнением о матче против «Манчестер Юнайтед» (1:1).

По словам Сарри, у «Челси» была небольшая проблема с дистанциями между игроками — между нападающими и полузащитниками были слишком большие разрывы, из-за чего у «Челси» возникали сложности в отборе.

Он отметил, что самая серьёзная проблема — травма колена у Рюдигера, также есть проблемы у Виллиана, но у него просто ушиб.

«Нам нужно одержать две победы в оставшихся двух матчах. Мы проводим хороший сезон, боремся за место в топ-4, дошли до финала Кубка лиги и сыграем в полуфинале Лиги Европы. У нас ещё две важные цели», — сказал Сарри, слова которого приводит ВВС.

Напомним, в матче 36-го тура английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» дома сыграл вничью с лондонским «Челси» со счетом 1:1.

В составе манкунианцев отличиться сумел Хуан Мата с передачи Люка Шоу на 11-й минуте. У лондонцев забить удалось Маркосу Алонсо на 43-й минуте встречи.