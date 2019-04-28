Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал ситуацию с Мануэлом Фернандешем, в которой футболист и тренер не пожали друг другу руку.

«Фернандеш не пожал руку? Кому? Я что-то не помню, какие могут быть обиды? Я его хлопнул по плечу и всё, а зачем мне руку пожимать? На чём вы зациклились? Кто кому пожал, мне не нужно, чтобы они пожимали. Я хлопнул ему и всё, сказал ему спасибо, больше ничего. Мне-то зачем пожимать? Почему он не протянул руку? Кому? А я ему и не подавал её. У меня хорошие с ним отношения, замечательные. Фернандеш хороший, иной раз не очень, это жизнь, это работа», — сказал Семин, слова которого приводит Sport24.

Отметим, Мануэль Фернандеш, уходя с поля, не пожал руку тренеру.

Напомним, в матче 26-го тура российской премьер-лиги московский «Локомотив» на домашнем стадионе одержал победу над красноярским «Енисеем» со счетом 2:1.

В составе железнодорожников отличился Джефферсон Фарфан на 88-й минуте, а также в свои ворота мяч забил защитник «Енисея» Валерий Кичин. У красноярцев единственный мяч забил Михаил Костюков на 84-й минуте.