В матче 31-го тура португальской Примейры «Брага» дома потерпела разгромное поражение от лиссабонской «Бенфике» со счетом 1:4.

В составе гостей дубль оформил Пицци на 59-й и 66-й минутах, оба мяча были забиты с пенальти. Еще по голу забили Рубен Диас с передачи Пицци на 69-й минуте и Рафа Силва на 90-й минуте.

У «Браги» единственный мяч забил Уилсон Эдуарду на 35-й минуте с пенальти.

После 31 матча «Бенфика» вышла на первое место чемпионате Португалии. Команда Сержиу Консейсау набрала 78 очков и опередила «Порту» на два балла за три тура до финиша турнира. «Брага» располагается на четвертой строчке, имея в активе 64 очка.

Следующий матч «Бенфика» проведет 4 мая дома против «Портимоненси», «Брага» в этот же день в гостях сыграет «Маритиму».