В воскресенье, 28 апреля, состоялись пять матчей итальянской Серии А.

«Наполи» на выезде обыграл «Фрозиноне» со счетом 2:0. Отличиться сумели Дрис Мертенс на 19-й минуте и Амин Юнес на 49-й минуте.

«Кьево» дома сыграл вничью с «Пармой» со счетом 1:1. У пармезанцев забил Юрай Куцка на 38-й минуте, а в составе веронцев отличился Риккардо Меджорини на 66-й минуте.

СПАЛ с таким же счетом разошелся миром с «Дженоа». У клуба из Феррары забил Фелипе на 36-й минуте, «Дженоа» ответил мячом Джанлуки Лападулы на 57-й минуте.

«Лацио» на выезде обыграл «Самдорию» со счетом 2:1. У хозяев отличился Фабио Квальярелла на 57-й минуте, в составе римлян дубль оформил Фелипе Кайседо на 3-й и 19-й минутах.

«Торино» дома обыграл «Милан» со счетом 2:0. По мячу забили Андреа Белотти на 58-й минуте с пенальти и Алехандро Беренгер на 69-й минуте.