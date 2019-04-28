В воскресенье, 28 апреля, состоялись пять матчей испанской Примеры.

«Валенсия» дома уступила «Эйбару» со счетом 0:1. Единственный гол забил Шарлес на 93-й минуте.

«Жирона» дома обыграла «Севилью» со счетом 1:0 благодаря мячу испанца Порту на 62-й минуте, который забил с передачи Пере Понса.

«Реал Сосьедад» одержал победу над «Хетафе» со счетом 2:1. В составе хозяев по мячу забили Хосе Виллиан на 21-й минуте с пенальти и Микель Оярсабаль на 53-й минуте. У гостей отличиться сумел Самюэль Саиз на 89-й минуте.

«Вильярреал» и «Уэска» сыграли вничью со счетом 1:1. У «Вильярреала» отличился Пабло Форнался, в составе «Уэски» забил Эзекьель Авила.

«Райо Вальекано» дома обыграл мадрилский «Реал» со счетом 1:0. Единственный мяч с пенальти забил Адри Эмбарба на 23-й минуте.