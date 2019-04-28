В финальном матче на юниорском чемпионате мира по хоккею сборная Швеции обыграла национальную команду России в овертайме со счетом 4:3.

В составе победителей хет-трик оформил Лукас Рэймонд, который отличился на 10-й и 26-й минутах, а также забросил победный гол на 6-й минуте овертайма.

В составе россиян по шайбе забросили нападающий «СКА-Невы» Василий Подколзин на 32-й минуте, форвард «Толпара» Родион Амиров на 41-й минуте и нападающий «Реактора» Максим Грошев на 51-й минуте встречи.

Напомним, в полуфинале турнира американцы в серии буллитов уступили сборной России со счетом 2:3, канадцы проиграли шведам со счетом 3:4.

Отметим, в матче за третье место на юниорском чемпионате мира по хоккею сборная США обыграла национальную команду Канады со счетом 5:2.