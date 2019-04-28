Для всех, кто пропустил главные новости, Nevasport сделал обзор самых интересных событий за прошедший день.

12-летняя фигуристка повторила прыжок Белявского в пять оборотов

Российская фигуристка Олеся Калинина, которой всего 12 лет, запостила видео в инстаграме, на котором она выполняет на тренировке прыжок в пять оборотов со страховкой. Она сделала пятерный сальхов на лонже. Тем самым, Калинина повторила то, что сделал ее ровесник Максим Белявский.

28 российских спортсменов отстранили из-за употребления мельдония

Двадцать восемь российских спортсменов, которые в данный момент отбывают дисквалификацию за допинг, были отстранены из-за употребления мельдония. Среди представителей неолимпимпийских видов спорта, которые были уличены в применении милдроната, шесть спортсменов являются пауэрлифтерами.

«Лестер» разгромил «Арсенал» благодаря дублю Варди

В матче 36-го тура английской премьер-лиги «Лестер Сити» дома одержал разгромную победу над лондонским «Арсеналом» со счетом 3:0. После 36 матчей команда Унаи Эмери занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 66 очков. Подопечные Брендана Роджерса располагаются на восьмой позиции, набрав 51 балл и не потеряв шансы на еврокубки.

Фарфан снова спас «Локомотив», железнодорожники обыграли «Енисей»

В матче 26-го тура российской премьер-лиги московский «Локомотив» на домашнем стадионе одержал победу над красноярским «Енисеем» со счетом 2:1. После 26 матчей команда Юрия Семина занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 49 очков и отставая от лидирующего и имеющего матч в запасе «Зенита» на пять баллов.

«Зенит» забил 4 гола «Крыльям Советов», Азмун оформил дубль

В матче 26-го тура российской премьер-лиги петербургский «Зенит» на домашнем стадионе одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» со счетом 4:2. После 26 матчей «Зенит» уверенно лидирует в турнирной таблице, имея в своём активе 57 очков и опережая ближайшего преследователя — «Локомотив» — на восемь баллов.

«Краснодар» обыграл ЦСКА и вышел на третье место в РПЛ

В матче 26-го тура российской премьер-лиги «Краснодар» на домашнем стадионе одержал победу над московским ЦСКА со счетом 2:0. После 26 матчей команда Мурада Мусаева занимает третье место, набрав 46 очков и отставая от идущего вторым «Локомотива» на три балла. ЦСКА занимает четвертую позицию в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 44 очка.

Ученики Тутберидзе показали номера на шоу «Ледниковый период. Дети»

Ученики тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе продемонстрировали свои номера на телешоу «Ледниковый период. Дети». Николай Колесников выступил под музыку из фильма «Пианист», а Всеволод Князев катался под песню Элвиса Пресли из фильма «3000 миль до Грейсленда».

Сборная России уступила шведам в финале юниорского чемпионата мира

В финальном матче на юниорском чемпионате мира по хоккею сборная Швеции обыграла национальную команду России в овертайме со счетом 4:3. В матче за третье место на юниорском чемпионате мира по хоккею сборная США обыграла национальную команду Канады со счетом 5:2.