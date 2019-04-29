Хоккейный клуб «Каролина Харрикейнз» второй раз подряд на выезде победил «Нью-Йорк Айлендерс» в рамках серии-плей-офф полуфинала Восточной конференции НХЛ.

Встреча прошла в Нью-Йорке на арене «Барклейс-центр» и завершилась со счетом 1:2 в пользу гостей. Счет в матче был открыт в первом периоде, постарались хозяева льда: на 14 минуте шайбу забросил Мэтью Барзал. Второй период прошел без заброшенных шайб. В третьей двадцатиминутке в атаку бросились игроки «Каролины» и за две минуты забросили две шайбы: сначала отличился Уоррен Фегеле, а затем Нино Нидеррайтер.

Россиянин Андрей Свечников, выступающий за «Каролину», на лед не вышел: он продолжает восстанавливаться после драки с Александром Овечкиным в третьем матче серии против «Вашингтона«.

«Каролина» ведет в серии уже 2:0, теперь два матча пройдут в г. Роли 2 и 4 мая.