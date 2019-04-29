Хоккейный клуб «Колорадо Эвеланш» на выезде обыграл «Сан-Хосе Шаркс» в рамках серии плей-офф полуфинала Западной конференции. Матч завершился со счетом 3:4 в пользу гостей.

Счет в матче открыли хоккеисты «Сан-Хосе»: на 8-й минуте отличился Эвандер Кейн. Затем во втором периоде дважды забили игроки «Колорадо»: по шайбе забросил Габриэль Ландеског и Тайсон Бэрри. В последние десять минут команды обменялись шайбами — дубль в составе «Шаркс» сделал Бретт Бёрнс, а за «Колорадо» отличились Нейтан Маккиннон и Мэттью Ньето.

Российский голкипер «Колорадо» Семен Варламов остался на скамейке, в воротах место занял немец Филипп Грубауэр. Никита Задоров провел на льду около 20 минут и один раз был удален на 2 минуты.

Счет в серии составляет 1:1, следующие два матча пройдут в Денвере на арене «Колорадо» 1-го и 3-го мая.