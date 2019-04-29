Российского нападающего хоккейного клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова номинировали на «Харт Трофи» — приз, вручаемый Национальной хоккейной лигой самому ценному игроку команды в регулярном чемпионате.

Напомним, первое место в общей таблице НХЛ по итогам регулярки заняла «Тампа«, а Кучеров стал обладателем «Арт Росс Трофи», поскольку стал лучшим бомбардиром турнира (128 очков). Также Кучеров побил рекорд Александра Могильного по количеству очков, набранных российским игроком в сезоне НХЛ. на это Кучерову потребовалось 82 матча.

Тройку номинантов также дополнили форвард «Эдмонтон Ойлерс» Коннор Макдэвид и нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби.

В серии плей-офф команда Кучерова неожиданно вылетела в первом раунде, проиграв «Коламбус Блю Джекетс» четыре матча в серии подряд.