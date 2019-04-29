Главный тренер санкт-петербургского «Зенита-2» Владислав Радимов поделился мнением об игре своей команды против «Краснодара-2», а также в целом сезоне ФНЛ. Специалиста цитирует официальный сайт «Зенита».

Напомним, дубль «Зенита» со счетом 5:2 обыграл дубль «Краснодара«, но это не спасло команду от вылета.

По словам Радимова, сейчас в клубе встал вопрос о дальнейшей судьбе второй команды. «Мы в любом случае будем играть до конца. У нас есть стимул занять не 20-е место, а 19-е», — заявил тренер.

Сегодня на поле вышли 6–8 наших воспитанников. Мы специально поставили так, чтобы сравнить «Краснодар-2″ и нашу команду», — сказал Радимов, добавив, что приоритет должен отдаваться игрокам, которые прошли через систему клуба.

Сейчас «Зенит-2» занимает 20-е место в таблице Футбольной национальной лиги.