Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал игру своей команды в матче 26 тура чемпионата России по футболу с самарскими «Крыльями Советов«. Слова специалиста цитирует официальный сайт клуба.

По мнению Семака, пропущенные мячи в матче не так важны: «Давайте порадуемся, что мы много забиваем. То, что пропускаем, — такое бывает в футболе. При первом мяче немного ошиблись, перед вторым был рикошет, кикс, возможно, офсайд. Это футбол, такое случается».

Как считает Сергей Семак, «Зенит» победил заслуженно. «Для болельщиков плюс в том, что результат матча держал в напряжении до финального свистка. Понятно, что никому не нравится пропускать. Разберем и проанализируем эти мячи. Будем двигаться дальше», — заключил главный тренер «Зенита».

Напомним, вчера, 28 апреля, «Зенит» обыграл «Крылья Советов» со счетом 4:2 и сохранил первое место в турнирной таблице РПЛ.