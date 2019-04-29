Защитник английского «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Виргил Ван Дейк стал лучшим футболистом сезона-2018/19 в АПЛ по версии Ассоциации профессиональных футболистов. Об этом стало известно из официального «Твиттера» объединения.

Помимо Ван Дейка в этой номинации также были представлены пять игроков: Садио Мане, одноклубник нидерладца из «Ливерпуля», нападающий «Челси» Эден Азар, а также трое игроков «Манчестер Сити» Бернарду Силва, Рахим Стерлинг и Серхио Агуэро.

Голосование проходило между всеми футболистами клубов, выступающих в Английской премьер-лиге. В сезоне-2017/18 награду от Ассоциации профессиональных футболистов получил также игрок «Ливерпуля»: лучшим футболистом сезона назвали Мохаммеда Салаха.

В нынешнем сезоне АПЛ Виргил Ван Дейк сыграл все 36 туров, на его счету 3 гола и 3 голевых передачи.