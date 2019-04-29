Стало известно, на каком турнире Абсолютного бойцовского чемпионата в октагон после дисквалификации вернется российский боец Хабиб Нурмагомедов. На официальном сайте организации появилась точная дата и файт-кард турнира.

Следующий бой Хабиба Нурмагомедова пройдет на турнире UFC 242 в Абу-Даби, мероприятие состоится 7 сентября 2019 года. Соперником Нурмагомедова, чемпиона UFC в легком весе, станет американский боец Дастин Порье. Он стал временным обладателем титула в этой весовой категории, победив Макса Холлоуэя, и завоевал право на бой с россиянином.

Дисквалификация Нурмагомедова за потасовку после боя 6 октября 2018 года с Конором Макгрегором завершится в июле. Помимо отстранения от боев Хабиб Нурмагомедов получил 500 тысяч долларов штрафа.