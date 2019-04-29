Российский теннисист Даниил Медведев потерял одну позицию в рейтинге чемпионской гонки ATP после турнира в Барселоне. Новая версия рейтинга вышла сегодня, 29 апреля, на сайте федерации.

Теперь Медведев занимает шестую строчку, у него в активе 1555 баллов. В Барселоне россиянин уступил в финале австрийцу Доминику Тиму в двух сетах со счетом 4:6, 0:6. Благодаря победе соперник Медведева поднялся в рейтинге на две позиции и занял четвертое промежуточное место, сместив российского спортсмена. С четвертой на пятую строчку опустился грек Стефанос Циципас.

Лидирует в чемпионской гонке по-прежнему сербский теннисист Новак Джокович, у него 2405 баллов. Вторым идет швейцарец Роджер Федерер, а на третьей строчке расположился Рафаэль Надаль из Испании.

Двое других россиян Андрей Рублёв и Карен Хачанов находятся за пределами топ-50 чемпионской гонки: Рублев разместился на 65 позиции, Хачанов — на 71-й.