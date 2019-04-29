Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о планах на следующий сезон и подтвердила, что будет учить четверной прыжок для усложения своих программ.

На пресс-конференции перед шоу Stars On Ice фигуристка заявила, что в планах на следующий год у нее стоит четверной сальхов. «Моя основная задача, чтобы были приземления четверного сальхова. Может быть, не в программе. Я прекрасно понимаю, что бежать впереди паровоза невозможно и что я очень многого хочу. Но цель – выехать четверной прыжок так, чтобы он был засчитан», — заявила Медведева, добавив, что хочет исполнять элемент без недокрутов и падений.

Несколько дней назад Евгений Медведева начала восстанавливать прыжки после перерыва, о чем заявила в своем «Инстаграме». Хореограф Илья Авербух подтвердил, что заявления Медведевой о четверном — это не отговорки для прессы.