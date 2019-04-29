Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят рассказал подробности аварии с участием его болида на Гран-при Азербайджана в рамках чемпионата «Формулы-1». Слова гонщика цитирует портал Чемпионат.com.

Напомним, после столкновения с пилотом «Рено» Даниэлем Риккьярдо Квят вынужден был сойти с дистанции.

«Мы оба не смогли повернуть, потому что он заблокировал колёса и пролетел прямо. Я был крайне разочарован, потому что он забрал меня с собой. Не могу поверить, что Дэн так поступил со мной», — рассказал Квят после гонки.

«Но это ещё ничего. Затем он зачем-то резко сдал назад и пробил мне днище. Там образовалась дыра. После этого машина стала совершенно неуправляемой», — пояснил российский гонщик причины схода.

Также Даниил Квят отметил, что ему надо извлечь урок из этого, перезарядить батарейки и готовиться к следующему Гран-при в Барселоне. «Время «Торо Россо» ещё придёт», — заключил россиянин.