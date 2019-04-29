Автобус с игроками турецкого клуба «Аланьяспор» попал в ДТП по дороге из г. Кайсери, где команда играла матч чемпионата Турции по футболу с «Кайсериспором». Об этом стало известно из «Твиттера» клуба.

В аварии сильные травмы и увечья получили восемь футболистов, один из них скончался в больнице несмотря на помощь врачей. Полузащитник «Аланьяспора» и сборной Чехии Йосеф Шураль получил повреждения, не совместимые с жизнью. Сообщается, что авария произошла недалеко от пункта назначения — г. Аланья.

28-летний Йосеф Шураль стал игроком «Аланьяспорта» в 2019 году и провел за новую команду лишь девять матчей. В феврале чешский хавбек во второй раз стал отцом, у него остались жена и двое дочерей. В Чехии Шураль выступал за «Зброёвку», «Слован» и пражскую «Спарту».