Тренер по фигурному катанию Елена Чайковская оценила выступления одиночника Андрея Лазукина в минувшем сезоне и его перспективы в спорте. Слова заслуженного тренера России прозвучали в эфире передачи «Фетисов» на канале «Звезда».

Чайковская считает, что в мужском одиночном катании россияне никуда не исчезли. «У Алексея Николаевича (Мишина) есть один потрясающий мальчишка Андрей Лазукин. Он замечательный. Надеюсь, что из этого парня вырастет (хороший фигурист)», — заявила Чайковская, добавив, что приметила спортсмена еще год назад.

«Я когда его увидела, сказала, что он потрясающий, что наконец-то я вижу кого-то с душой, с музыкальностью, а с техникой Мишина он должен быть очень высоко. В этом году он потрясающе провел весь сезон, что для начинающего фигуриста очень ценно», — добавила Чайковская.

Напомним, в минувшем сезоне Андрей Лазукин занял четвертое место на чемпионате России и дебютировал в составе сборной России на чемпионате мира в Сайтаме и командном турнире в Фукуоке.