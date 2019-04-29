«Зенит» — чемпион. Формально об этом можно сказать лишь через тур-два, но все все понимают. После блестящей победы над «Краснодаром» команде Семака нужно было взять 6 очков с аутсайдерами «Динамо» и «Крылья Советов». «Зенит» справился. Хотя и потрепал нервы болельщикам во втором тайме воскресной игры.

Первые 35 минут против самарского клуба были для команды Сергея Семака лучшими в сезоне на своем поле. Команда летала. Зло и жестко выкусывала «Крылья» в отборе. Рвала по швам оборону самарцев.

Буквально каждая атака таила в себе опасность. Забили три, но могли и намного больше. Если бы это был бокс — поединок можно было останавливать, что называется, за явным преимуществом. Вряд ли был тот, кто не подумал в этот момент о разгроме команды Миодрага Божовича по итогам матча.

Но это спорт. Забив три, «Зенит» автоматически переключился на показательное выступление. Начал куражиться в атакующей игре. И забыл, что в оппонентах у него довольно-таки мастеровитые игроки. Они вчистую проиграли матч. Были полностью сломлены в драке. Но уметь играть в футбол от этого не перестали. А мотивация показать себя у бывших игроков «Зенита» Шейдаева, Ткачука, Зиньковского — была огромна.

При счете 3:0 «Зенит» перестал играть в обороне с нужной степенью ответственности. Упала концентрация на остаток первого тайма — оставалось играть 5 минут до перерыва. И «Крылья» поймали два момента, которые удалось реализовать.

В этот момент полностью поменялось внутреннее отношение команд к матчу. «Зенит» попал в сложную ситуацию: из показательного выступления и куражной игры, исход которой всем ясен, им нужно снова было возвращаться в драку. С учетом того, что «Локомотив» свой матч выиграл, сразу замаячило давление турнирного результата.

У «Крыльев» же сложилась идеальная ситуация для игры в футбол. Они то этот матч внутри уже проиграли. Но тут судьба дала им второй шанс. Покажи себя, сыграй агрессивно и выиграй второй тайм. Войдешь в историю. Как команда, которая отыгралась с 0:3 у без пяти минут чемпиона на его поле.

Всем этим можно объяснить нервное течение второго тайма. «Крылья» серьезно поддавили «Зенит» в последние полчаса игры. Отличник Семак, видя это, решился на ранние перестановки. Быстро убрал уставшего Ригони. А затем и вовсе перешел на 5 защитников, выпустив Анюкова.

И хоть со скрипом, но это сработало. Больших моментов «Крылья» у ворот Лунева так и не создали. «Зенит» же нашел возможность окончательно обрезать «Крылья» в контратаке.

Теперь чтобы окончательно быть недосягаемым до конкурентов «Зениту» нужно четыре очка. Это при условии, что не будет терять очки «Локомотив», который проводит следующий матч в Туле, где теряют очки все. Так что есть хорошие шансы, что «Зенит» оформит чемпионство уже в следующей игре с «Ахматом». Имея подсознательное желание все решить дома с ЦСКА, может этот матч «Зенит» и не выиграет. Но шансов лишить себя чемпионства у него практически не осталось.