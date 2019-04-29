Российская фигуристка Станислава Константинова рассказала, какие у нее задачи на следующий соревновательный сезон.

В интервью Федерации фигурного катания на коньках России она рассказала, что в первую очередь хочет от себя стабильности тройных прыжков: «Что толку говорить о тройном акселе, который ещё не поставлен в программу. Пока об этом говорить рано. Я ставлю перед собой задачу чисто делать свой контент. Как показал чемпионат мира, этого может быть достаточно, чтобы занимать высокие позиции».

Также Константинова рассказала о своих перспективах в спорте: «Я ещё молодая и собираюсь долго кататься, бороться и держать свой уровень и совершенствоваться».

Напомним, в минувшем сезоне Станислава Константинова заняла четвертое место на чемпионате Европы, а также выиграла бронзовую медаль на Универсиаде.