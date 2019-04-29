Бывший защитник СКА Вячеслав Войнов, пропустивший весь прошлый сезон, окажется в екатеринбургском «Автомобилисте». Об этом сообщает казанское издание «Спорт Бизнес Online».

Россиянин хотел вернуться в НХЛ, но ему дали новую дисквалификацию в продолжении той истории с домашним изнасилованием. Слава подал апелляцию — она будет рассмотрена в ближайшее время.

Свою первую дискву Войнов получил в 2015 года, за это россиянина дисквалифицировали в НХЛ и он вынужден был уехать из США. Войнов пропустил Кубок мира в 2016 году, но в 2018-м Войнов стал олимпийским чемпионом в составе сборной России. Чуть ранее выиграл Кубок Гагарина в составе СКА (2017). За петербургский Слава сыграл 39 матчей в регулярном чемпионате и набрал 23 (9+14) очка. В Кубке Гагарина забросил три шайбы и сделал три голевые передачи в 14 матчах. Права на Войнова в НХЛ до сих принадлежат «Лос-Анджелесу».