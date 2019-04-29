Экс-наставник «Зенита» Мирча Луческу принес извинения за свои слова о Валерии Лобановском. Во французском журнале France Football он заявил, что был удивлен месту, которое Лобановскому отвело издание в списке лучших тренеров в истории. Украинский мэтр, умерший в 2002 году, занял в этом списке шестое место. Луческу же поставили на 41-ю строчку. Румын высказался, что удивлен такому месту украинца, ведь у него не было серьезных результатов за рубежом.

Извинившись, Луческу отметил, что не думал, что будет такой резонанс. Он отметил, что прекрасно понимает, что Лобановский замечательный тренер. Был важным тренером и создал систему, которая определяла игру «Динамо.

«Счастье киевлян, что у них был такой классный наставник. Он давал результат. Жалею о своих словах. Я правда удивился его месту в рейтинге, но потом осознал, каким классным тренером он был. Жалею, что так и не сыграл против него в чемпионате Украины», — приводит слова Луческу Football.ua.

Напомним, что Луческу один сезон возглавлял «Зенит» (2016/2017), с которым занял третье место в чемпионате России и выиграл Суперкубок России. Ранее он долгое время возглавлял донецкий «Шахтер», выиграв с украинским клубом Кубок УЕФА в 2009 году.