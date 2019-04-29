СКА подписал новое соглашение с нападающим Максимом Карповым. Контракт с 27-летним форвардом рассчитан на три сезона.

Напомним, Карпов перебрался в СКА летом 2017 года. В петербургском клубе нападающий стал обладателем Кубка Континента. В минувшем сезоне Карпов провел за СКА 33 матча в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 23 (9+13) очка с показателем полезности «+15». В прошедшем розыгрыше Кубка Гагарина в активе Карпова 5 (2+3) очков в 18 матчах.

В плей-офф Карпов вместе со СКА добрался до финала Западной конференции, где проиграл московскому ЦСКА в семи играх (3-4).