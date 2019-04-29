Бывший футболист «Зенита» и «Арсенала» Андрей Аршавин вспомнил, с кем он больше всего общался в составе лондонской команды, а того, кто больше всего любил дурачиться.

По словам Аршавина, в первый период карьеры в «Арсенале» он больше дружил с Насри и с Сеском Фабрегасом. После смены поколений у него остались хорошие отношения с немцами — с Лукашем Подольски и Пером Мертезакером. Они над ним шутил. Подольски иногда ругался по-русски. У Мертезакера — были «другие шутки», которые Аршавин не может поделиться.

Аршавин рассказал, кто в команде больше всего дурачился.

«Сейчас вспоминается, как Эбуэ стоял перед зеркалом голый и танцевал. Это было очень смешно, если честно. Просто когда было хорошее настроение. Танцевал-то он всегда, но голым перед зеркалом… Не знаю, по каким дням, но это было», — приводит слова Аршавина пресс-служба УЕФА.

Напомним, что Аршавин выступал за «Арсенал» в период с 2009 по 2013 год. Свою карьеру футболист завершил осенью 2018 года.