Отгремели последние выстрелы на чемпионате России, все биатлонисты разошлись по отпускам и казалось бы, скандалам не бывать. По крайней мере, в межсезонье. Но не тут-то было: пожаловало первое разбирательство нового сезона. Стоило лишь президенту СБР Владимиру Драчеву утвердить составы спортсменов и тренеров на новый сезон, как снова поднялся вой.

Nevasport разбирается, зачем сборной России нужны изменения в тренерском штабе и почему за бортом списков оказался Максим Цветков, прошедший отбор по всем критериям.

Страсти по Падину

В первую очередь, перестановки коснулись тренерского штаба команды. Из женской резервной сборной убрали тренера по функциональной подготовке Андрея Падина. Для самого специалиста, по его словам, уход из сборной стал неожиданностью. Интересно, не правда ли?

Первой по поводу перестановок возмутилась биатлонистка Виктория Сливко, тренировавшаяся у Падина в резервной команде. «Ты приходишь в команду и начинаешь привыкать к тренеру, к его методике, у тебя начинает получаться, ты веришь в тренера, а его меняют на нового», – вполне разумные замечания спортсменки прозвучали в «Инстаграме». Тренер показал результат, вместе с Падиным Сливко выиграла Кубок IBU. Также из резерва в основу по ходу сезона поднялась Светлана Миронова. Ранее до основной команды Андрей Падин довел Матвея Елисеева, который сейчас находится на первых ролях команды.

Но опытного и приносящего результаты Падина меняют на молодежь. Теперь помогать Сергею Коновалову с резервной сборной будет Евгений Куваев, 30-летний аналитик различных сборных команд. Аргументы руководства – необходима свежая кровь. Отрицать это нельзя, но почему Падин? Снова больше вопросов, чем ответов вызывают решения СБР.

Муж и жена – одна сатана

Ещё одна тренерская перестановка коснулась основных команд: подтягивать мужчинам стрельбу будет экс-биатлонист Максим Максимов. По поводу этого назначения уже ходили слухи, так что неожиданностью Максимов для команды не стал. Однако к этой кандидатуре тоже есть вопросы.

По словам вице-президента СБР Сергея Чепикова, Максимов усилит сборную России, поскольку сам имел хорошие стрелковые показатели в карьере. Разумно по этому делу замечание экс-биатлониста Дмитрий Васильева: «Национальная команда – это не проходной двор». Тренерский результатов у Максимова и его нового коллеги Артема Истомина на более низких уровнях подготовки не было, однако их взяли в тренеры сборной.

Супруга Максимова, олимпийская чемпионка Альбина Ахатова тоже ходит вокруг до около сборной России, но пока к штабу её привлечь не смогли. Однако и слухи были только о работе в качестве консультанта – и возможно, с Максимовым нужно было бы поступить также.

Если исходить из заявлений Ахатовой, с ней еще ведутся переговоры, так что ещё понаблюдаем за дальнейшими переменами.

Отборный Цветков…

Главная загвоздка списка спортсменов на следующий сезон – отсутствие в мужской сборной Максима Цветкова, а в женской – Екатерины Глазыриной. Драчев заявил, что причина – в невыполнении критериев отбора.

Предыдущий сезон получился у Цветкова неважным, однако согласно критериям по приказу Минспорта, в сборную он отобрался. Биатлонист выполнил следующие четыре критерия отбора: выиграл с командой эстафету в Оберхофе, занял место не ниже 25-го в личной гонке на КМ, на чемпионате Европы в Минске занял со сборной четвертое место в миксте, а также стал вторым в индивидуальной гонке на «Ижевской винтовке». По мнению Драчева, это, оказывается, невыполнение критериев.

Опустим Цветкова, кандидатура спорная. Тогда скажите, что в сборной делает 21-летний Евгений Сидоров, спортсмен, который ничего не показал даже на юниорском уровне? «С прицелом на Олимпиаду, рейтинг СБР не важен», – говорит Драчев. Скорости у Сидорова неплохие, да только стрельба колеблется на уровне 60 процентов. С такими показателями ему бы в экспериментальную группу лыжников-биатлонистов, о которой мечтает президент СБР, однако её не будет ещё долго и разбираться приходится с тем, что есть.

Есть по юниорам и другие быстроногие лыжники, которые могли бы претендовать на место в резерве и готовиться к основе, однако на них внимания не обратили. Виноват ли админресурс? Доказательств нет, лишь домыслы, но в любом случае парню будет очень сложно.

…и Глазырина с долгами

И, наконец, Глазырина, вернувшаяся после отстранения с новыми результатами. Её тоже не взяли из-за невыполнения критериев, а на резервных командах теперь стоит печать «до 25 лет». Таким образом решили готовить молодежь подобно сборным соседних стран? Решение интересное, однако та же Глазырина чувствует в себе силы соревноваться на высоком уровне и выигрывает в спринте у всех участниц Кубка Мира на чемпионате России.

Проблема в долгах – из-за дисквалификации Екатерина Глазырина должна IBU 31 тысячу евро. Ранее за такие просчеты биатлонистов платил экс-президент СБР Михаил Прохоров, а теперь спортсменке придется рассчитываться самой, чтобы претендовать на участие в Кубке мира.

К счастью, в женский резерв попала дочь Анфисы Резцовой Кристина. Будем надеяться на заявленный прогресс спортсменки, ведь знаменитая лыжница и биатлонистка в своей дочери уверена.

Прогнозы на сезон-2019/20

В следующем сезоне российский биатлон вряд ли перестанет быть менее «веселым». О характере руководства знают все, а значит конфликты и перепалки вряд ли уйдут из сводок о спринтах и пасьютах.

Командам предстоит привыкать к новым тренерам, а тренерам – к новым биатлонистам. Подтянется ли стрельба? С Ахатовой на это больше шансов, чем без неё. Аукнется ли отсутствие Цветкова и сможет ли Максим доказать свою состоятельность делом? Скорее да, чем нет, однако обратит ли на это внимание тренерский штаб…

И если вопросы пока не кончаются, то одно мы знаем точно: следующий год в биатлоне будет очень интересным.