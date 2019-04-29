Полузащитник «Оренбурга» Алексей Сутормин ответил на информацию об интересе к нему со стороны «Зенита». Петербургский клуб интересовался хавбеком летом, но обсуждение перехода отложили на лето.

Сутормин отметил, что к таким разговорам относится спокойно. По словам игрока, его отправляли в «Зенит» отправляли регулярно — еще когда футболист играл в первой лиге.

«Но ни тогда, ни сейчас никто на меня из Санкт-Петербурга не выходил. Потому и комментировать нечего. Я всеми мыслями сейчас с «Оренбургом», стараюсь принести команде максимальную пользу. А что будет летом, посмотрим», — приводит слова Сутормина «Советский спорт».

Сутормин заметил, что не понимает, почему речь только о «Зените». Есть и другие российские команды с чемпионскими амбициями. Воспитанник петербургского футбола отметил, что у него есть цель развиваться, двигаться в перед по карьерной лестнице и со временем он хотел бы оказаться в большом клубе. При этом игроку важно понимать, насколько в нем заинтересованы, ведь уходить куда-то, чтобы сидеть в запасе, он смысла не видит.