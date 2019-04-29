Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо сохранит свой пост до окончания чемпионата Италии. Такое решение приняло руководство клуба. Возможность отставки существовала, однако руководство россонери решила, что нет смысла менять специалиста, поскольку в настоящий момент ему нет достойной альтернативы.

Гатуззо был под угрозой отставки после поражения в матче Серии А с «Торино» со счетом 0:2. В итоге, экс-волнорез сборной Италии сохранит свой пост как минимум до лета. По информации La Gazzetta dello Sport, Гаттузо будет уволен по окончании сезона с большой долей вероятности.

«Милан» располагается на шестом месте в таблице итальянской Серии А после 34 туров, отставая от четвертого «лигочемпионского» места на два очка. В оставшихся четырех матчах чемпионата Италии «Милану» предстоит сыграть с «Болоньей», «Фиорентиной», Фрозиноне» и СПАЛом.