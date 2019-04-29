Тренерский штаб сборной России определился еще с пятью игроками, которые покинут расположение команды в преддверии этапа Евротура и чемпионата мира в Братиславе.

На этих турнирах сборной России не понадобятся услуги защитников Артема Сергеева и Егора Яковлева, а также нападающих Павла Красковского, Анатолия Голышева и Владимира Ткачева. Тренерский штаб сборной пожелал игрокам хорошей подготовки к сезону и рассчитывает на них в дальнейшем.

Во вторник к сборной России присоединятся игроки «Вашингтона» — защитник Дмитрий Орлов, нападающий Александр Овечкин и Евгений Кузнецов.

Ближайшую игру сборная России проведет 1 мая. На заключительном этапе Евротура — Чешских хоккейных играх команда Илья Воробьева сыграет против шведов.