Стали известны сочетания звеньев хоккеистов, которые продолжают подготовку к чемпионату мира в Братиславе. В преддверии заключительного этапа Евротура в Братиславе сборная России тренировалась на базе в Новогорске.

Игроки вышли на лед в следующих сочетаниях. В белых манишках вышли защитники Сергачев и Любышкин с тройкой нападающих Гусевым, Малкиным и Кучеровым. В синей форме появились защитники Нестеров и Блажиевский с форвардами Григоренко, Анисимовым и Капризовым. В красном защитники Хафизуллин и Зуб тренировались с Ковальчуком, Андроновым, Плотниковым и Телегиным. В зеленых манишках работали оборонцы Киселевич и Елесин с форвардами Барабановым, Кадейкиным, Дадоновым и Михеевым.

Во вторник к команде присоединятся защитник Дмитрий Орлов, нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов.

На чемпионате мира, который пройдет в Словакии с 10 по 26 мая, сборная России сыграет в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией.