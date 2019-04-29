Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков ушел с поста генерального директора по спортивным вопросам в московском «Динамо». Об этом в своем телеграм-канале сообщил журналист Василий Конов. Решение покинуть клуб исходило от самого Широкова. У экс-капитана сборной России возникли разногласия с главным тренером команды Дмитрием Хохловым.

«Широков уже сообщил о своем решении руководству «Динамо» и сегодня забрал трудовую в отделе кадров», — пишет Конов.

Напомним, что в конце февраля «Динамо» само хотело уволить Широкова. Акционеры клубы были недовольны политикой, которую ведет в клубе Роман — конфликтует с главным тренером команды Дмитрием Хохловым. Широков хотел сместить Хохлова в руководстве клубной академии.