Экс-наставника сборной Австрии по лыжным гонкам Геральда Хайгеля обвинили в снабжении своих спортсменов запрещенными препаратами.

Как сообщает немецкий телеканал ARD, показания против бывшего тренера дал лыжник Йоханнес Дюрр, член сборной. По словам спортсмена, Хайгель покрывал кровяной допинг в команде, а также снабжал спортсменов запрещенным препаратом эритропоэтином.

По информации СМИ, сам Геральд Хайгель вину отрицает и хочет выдвинуть ответный иск в сторону лыжника за клевету. В Сборной Австрии этот специалист работал с 2011 по 2017 год.

Именно показания Йоханнеса Дюрра в свое время дали толчок расследованию по кровяному допингу на чемпионате мира в Зеефельде. Тогда было задержано двое австрийцев, использовавших переливания крови: Доминик Бальдауф и Майк Хауке. Одного из спортсменов застали на месте применения допинга.