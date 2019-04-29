На международном турнире по самбо имени Юрия Потапова произошла драка на трибуне. Об этом сообщает портал VL.ru.

В инциденте участвовали две спортсменки из Приморского края — Ольга Вицина и Юлия Литвинцева. До происшествия девушки сошлись в поединке на турнире и Литвинцева одержала победу со значительным преимуществом — 6:0.

«После схватки меня поздравляли друзья, товарищи. Через 10 минут я пошла мимо трибуны, где сидела Ольга Вицина, и она меня исподтишка ударила. Подлетел её парень и толкнул меня так, что я отлетела на стол, где находились врачи. А затем уже я в состоянии аффекта попыталась ударить в ответ обидчицу», — рассказывает Литвинцева. По словам пострадавшей, в больнице ей определили сотрясение головного мозга, а также открытый перелом носа. Также у врачей имеется подозрение на черепно-мозговую травму.

Сообщается, что все участники конфликта были отстранены от соревнований. Дисквалификация может последовать и от Международной федерации самбо.