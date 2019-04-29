В штаб нового главного тренера московского «Спартака» Олега Знарка были утверждены три ассистента наставника. На тренерский мостик к Знарку взойдет его многолетний ассистент Харийс Витолиньш, а также те, кто работал в «Спартаке» в минувшем сезоне — это Игорь Уланов и Максим Соловьев.

Витолиньш работает со Знарком уже более 10 лет. Он помогал Олегу Валерьевичу в ХК МВД, в московском «Динамо», в СКА и в сборной России. Вместе со Знарком уроженец Риги три раза побеждал в Кубке Гагарина — с московским «Динамо» (2012 и 2013), а также со СКА (2017). Кроме того, Витолинш выигрывал чемпионат мира в 2014 году и Олимпийские игры-2018 в Пхенчане.

Если Знарок трудился консультантом сборной России, то Витолинш последний год отдыхал.