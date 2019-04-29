Иранского нападающего петербургского «Зенита» Сердара Азмуна выбрали лучшим игроком встречи с самарскими «Крыльями Советов». Об этом сообщил официальный «Твиттер» клуба.

Азмун набрал больше всех голосов болельщиков на официальном сайте команды, средняя оценка за матч составляет 4,6. В прошедшей встрече иранский форвард забил два гола в ворота самарского клуба: на 9-й и на 30-й минуте.

Матч завершился со счетом 4:2 в пользу «сине-бело-голубых». Кроме Азмуна в матче также отличился Игорь Смольников, забив в добавленное ко второму тайму время, ещё один мяч в свои ворота срезал Тарас Бурлак, защитник «Крыльев».

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды уже 57 очков, до конца чемпионата осталось четыре тура.