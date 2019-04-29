Новый главный тренер «Спартака» Олег Знарок высказался на тему появления в «Спартаке» Артемия Панарина. Хоккеист «Коламбуса» состоит в отношения с дочерью Знарка Алисой.

Недавно у Панарина спросили про его отношение к возможному назначению Знарка в «Спартак». Тот попросил найти себе место на левом краю. «Найдете?», — спросили Знарка.

«Найдем, конечно. Но локаута за океаном, наверное, не будет. Хотя… Если он вдруг произойдет, мы могли бы собрать очень приличную команду», — приводит слова главного тренера официальный сайт «Спартака».

Напомним, что летом у экс-форварда СКА Панарина заканчивается контракт с «Коламбусом». В данный момент он вместе с «Коламбусом» сражается за место в третьем раунде Кубка Стенли, противостоя «Бостону». Счет в серии 1-1.