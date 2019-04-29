Российский боец смешанного стиля Вячеслав Дацик рассказал об открытии в Петербурге собственной бойцовской секции для детей. Об этом спортсмен написал в своем «Инстаграме».

Как сообщает Дацик, тренировки будут проходить в Приморском районе по адресу: улица Стародеревенская, д.25. Возрастные ограничения у детей — от 10 до 16 лет. Тренироваться юные бойцы смогут абсолютно бесплатно. Подписчики Дацика, в основной массе, поддержали его решение открыть свою секцию. До этого сообщалось, что Вячеслав Дацик будет бесплатно заниматься с детьми на Обводном канале.

Ранее Вячеслав Дацик провел бой с блогером Артемом Тарасовым. Этот поединок стал первым для Дацика после выхода из тюрьмы. В бою спортсмену присудили техническое поражение, поскольку он пользовался запрещенными приемами и нарушал регламент поединка.