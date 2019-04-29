Колумбийский полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос рассказал о том, что знал о российском футболе до того, как состоялся его трансфер в петербургский клуб. Слова колумбийца приводит портал Чемпионат.com.

Как заявил Барриос, он не очень много знал о России, разве что со слов его друга Рикардо Лаборде, когда тот играл за «Краснодар«. «Он мне кое-то рассказывал. Однако это в основном касалось матчей краснодарцев на международном уровне – в Лиге Европы. О чемпионате России я тогда не спрашивал», — сказал Барриос.

Полузащитник также заявил, что слышал и о таком клубе, как «Зенит«: «Конечно, я слышал о «Зените», что это по-настоящему большой клуб, но тем не менее настоящего представления о вашей Премьер-Лиге не имел».

Вильмар Барриос перешел в санкт-петербургский «Зенит» в зимнее трансферное окно.