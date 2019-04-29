Колумбийский полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос рассказал о том, что ему нравится и не нравится в его жизни в России. Слова колумбийца приводит портал Чемпионат.com.

По словам Барриоса, ему очень нравится Санкт-Петербург. «Это восхитительный город! Особенно сейчас, когда наконец-то выходит солнце, я могу оценить всю его красоту», — заявил колумбиец.

Из негативных сторон, с которыми игроку пришлось столкнуться, Барриос назвал холодную погоду и незнание языка: «Помимо холода мне не нравится то, что совершенно не понимаю русского. Но я бы хотел постепенно его изучать. Так будет проще чувствовать себя в команде, и в обычной жизни».

Вильмар Барриос перешел в санкт-петербургский «Зенит» в зимнее трансферное окно из аргентинского клуба «Бока Хуниорс».