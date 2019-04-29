Российская фигуристка Анастасия Тараканова рассказала, что начала подготовку к следующему сезону.

Недавно фигуристка покинула группу Евгения Плющенко, в которой занималась на протяжении соревновательного года, и вернулась к своей бывшей наставнице Светлане Пановой. «Большое спасибо за слова поддержки в мой адрес, которые вы мне присылали в то время, когда я перешла к Светлане Владимировне Пановой, — сказала Тараканова в видеообращении к болельщикам.- Есть очень хорошая новость: она согласилась взять меня к себе в группу».

Также Тараканова сообщила, что занимается подбором музыки для новых программ, и попросила помощи у болельщиков. «Этот сезон уже закончился, и все мысли, естественно, уже о следующем, — сказала фигуристка. — Сейчас идёт активный поиск музыки на следующие программы. Если у кого-то есть какие-то предложения, варианты — пишите мне, буду очень благодарна помощи».