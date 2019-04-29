Отбор в бесплатные группы на новый танцевальный сезон: 2019 — 2020 гг.

В течение двух недель — с 27.05 по 7.06 — на базе Центра будут проходить бесплатные занятия. По их окончанию мы узнаем, кто попадет в группы на новый сезон. Спешите записаться!

Адрес: ФСК «Фрунзенец» на Альпийском переулке, 30.

Предварительное расписание:

16.00 — Старшие (8-11 лет) осталось 7 мест!

17.00 — Младшие (6-7 лет) осталось 4 места!

18.00 — бэби (5 — 6 лет) осталось 3 места!

Расписание может поменяться!

Записаться можно только:

Электронная запись: https://vk.com/jromanovaaa?w=app5708398_-171782488 ,

Либо https://vk.com/topic-171782488_39597765 , с пометкой «Сборы»