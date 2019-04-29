Нападающий«ПСЖ» Неймар рассказал, что хотел бы играть в одной команде с хавбеком «Челси» Эденом Азаром. Бельгийца хочет заполучить «Реал» этим летом. При этом мадридский клуб также ведет переговоры с отцом Неймара о возможном переезде на «Сантьяго Бернабеу».

«Азар — особенный игрок, хотел бы играть с ним в одной команде. Думаю, мы сможем доставить много хлопот соперникам», — сказал Неймар, слова которого цитирует Fox Sports.

Неймар в нынешнем сезоне сыграл в чемпионате Франции 14 матчей, забил 13 голов выполнил семь голевых передач. Нападающий недавно восстановился после травмы. В прошедшем финале Кубка Франции бразилец забил гол, а после матча от расстройства, что «ПСЖ» упустил титул, ударил фаната.