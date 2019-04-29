Во французском Анси состоится биатлонный фестиваль Nordic Festival, на котором выступят спортсмены из разных стран.

Точный состав участников пока неизвестен, однако своё присутствие подтвердили француз Мартен Фуркад, норвежец Йоханнес Бё и итальянка Лиза Витоции.

Nordic Festival будет продолжаться на протяжении двух дней — 31 августа и 1 сентября. Помимо гонок для профессиональных спортсменов, будут организованы и забеги для детей и любителей.

Напомним, Йоханне Бё в минувшем сезоне стал победителем общего зачёта Кубка мира. На чемпионате мира в шведском Эстерсунде спортсмен завоевал пять медалей: четыре золотые и одну — серебряную.

Мартен Фуркад провёл сезон неудачно и финишировал лишь на двенадцатом месте общего зачёта.